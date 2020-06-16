Продолжительность проведения ЕНТ увеличена

В это воскресенье в Казахстане стартует проведение единого национального тестирования. В нем примут участие больше 131 тысячи выпускников. Это на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Из-за разгула пандемии к проведению ЕНТ усилили требования санитарного контроля. Новые правила касаются дезинфекции одежды выпускников, а также соблюдения ими социальной дистанции.

ЕНТ этого года пройдет с 21 июня по 5 июля и состоится оно с учетом новых правил. Первое — это увеличение времени тестирования на 10 минут. Теперь оно составит ровно 4 часа. Второе — требования санитарного контроля. В аудиториях между тестируемыми должна соблюдаться дистанция в 2 метра. Кроме того, каждый идущий на ЕНТ при входе получит респираторную маску. Но перед этим ему нужно будет пройти несколько этапов санитарной обработки.

«Каждый тестируемый пройдет 5 стадий контроля. Это дезинфекция одежды при проходе через специальный тоннель, дезинфекция обуви на специальном половике, обработка рук санитайзером и термоконтроль. В случае обнаружения повышенной температуры будет вызвана медицинская помощь»,- говорит директор национального центра тестирования министерства образования и науки Дидар Смагулов.

Для таких особых случаев в пунктах сдачи ЕНТ будут открыты специальные аудитории. Они, как и общие помещения для сдачи теста, должны проветриваться, чтобы снизить риск распространения возможной инфекции.

«Между тестируемым и преподавателем должна соблюдаться дистанция. На каждом этаже будут расположены санитайзеры. Двери всех аудиторий, где пройдет ЕНТ будут открыты, чтобы не касаться ручек руками»,- сказал Дидар Смагулов.

За тестируемыми будут наблюдать специальные мониторинговые группы. Туда войдут как представители антикоррупционной службы, так и общественные деятели. Все они должны проконтролировать ход ЕНТ. А вот родителей, которые хотят поддержать своих детей, в пункт сдачи тестирования допускать не будут. На территории этого здания им тоже нельзя будет находится.

«Здание будет оцеплено сотрудниками внутренних дел. Но каждый родитель сможет посмотреть онлайн-трансляцию сдачи ЕНТ. Для этого аудитории обеспечат видеокамерами. О том, где будет вестись трансляция, можно будет узнать на нашем сайте или в социальных сетях»,- рассказал Дидар Смагулов.

Выпускников предупреждают, что результаты их теста аннулируют, если у них будут найдены не только шпаргалки, но и смартфоны и наушники. А вот пользоваться калькуляторами в этом году разрешат. Но приносить их с собой тестируемым не нужно — все необходимое им выдадут в аудитории.

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