Продолжительность школьных каникул в 2022 году утвердили в Казахстане

Министр образования РК приказом от 13 января 2022 года утвердил начало, продолжительность и каникулярные периоды 2021 – 2022 учебного года в организациях среднего образования, сообщает zakon.kz.

Определены следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2021 – 2022 учебного года в школах, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:

начало 2021 – 2022 учебного года – 1 сентября 2021 года;

продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели;

каникулярные периоды в течение учебного года:

в 1–11 (12) классах: осенние – 7 дней (с 1 по 7 ноября 2021 года включительно), зимние – 18 дней (с 30 декабря 2021 года по 16 января 2022 года включительно), весенние – 12 дней (с 19 по 30 марта 2022 года включительно);

в 1 классах: дополнительные каникулы – 7 дней (с 7 по 13 февраля 2022 года включительно).

Приказ вводится в действие с 31 января 2022 года.

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