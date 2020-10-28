Продуктовые корзины, взамен бесплатного горячего питания, раздадут некоторым школьникам Костанайской области

В Костанайской области продолжается раздача специальных продуктовых корзин для социально- незащищенных категорий учащихся. Такие пакеты им выдают взамен бесплатного горячего питания в школах, которое сейчас отменено из-за дистанционного обучения. Уже выдано около 3 тысяч продуктовых корзин по всей Костанайской области

Людмила Тимченко встречает гостей из отдела образования Костаная. На ее попечение находятся двое внуков. 13-летняя девочка и 8-летний мальчик. Так получилось, что дети от младшей дочки уже два года официально живут у дедушки и бабушки. Сегодня им привезли продуктовые корзины, которые сейчас выдаются с целью поддержки детей из социально-незащищенных категорий учащихся, взамен бесплатного горячего питания в школах.

«Я отношусь положительно к этой помощи, выражаю огромную благодарность — это хорошее подспорье для нашего стола, лишнем не будет. Мы и мясо покупаем, не одни же макароны и колбасу покупаем и птица у нас есть своя и яйца»,- говорит опекун Людмила Тимченко.

На сегодня, как отмечают чиновники от образования, приняты заявления от родителей 13 тысяч учащихся и воспитанников школ из всех 20 регионов области. Уже выдано около 3 тысяч продуктовых корзин в Аулиекольском, Амангельдинском, Камыстинском, Карабалыкском, Карасуском районах, городах Костанай, Лисаковск и Рудный. К примеру, в Костанае до конца октября продуктовые корзины получат 1733 школьника.

«На каждого ребенка идет сухой паек, который получает при бесплатном питании в течение месяца. Сумма определена в зависимости от возраста ребенка, от 6 лет сумма — 222 тенге в день, 11-14 лет -235 тенге, с 15 до 18 -257 тенге. Из этого исходит сумма целого сухпойка, около 5 тысяч тенге в месяц», — сказала заведующая сектором отдела образования Костаная Биби Карыбаева.

Состав продуктовых корзин разный. Обычно, он определяется поставщиками. Зачастую это макароны, молоко, фруктовые соки, мука, печенье или пряники, сливочное масло, чай, иногда в пакеты укладывают и овощи. Такие продуктовые корзины дети из определенных слоев будут получать в течение всего времени пока идет дистанционное обучение.

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