Продуктовые наборы с февраля начнут получать дети из малообеспеченных семей

С февраля дети из малообеспеченных семей будут получать каши, молоко и средства гигиены. Все это вошло в гарантированный соцпакет. Правда регулярные продуктовые наборы предусмотрены только для детей до 6 лет. Для тех кто старше предоставят бесплатное горячие питание в школе, льготный проезд в транспорте, школьные принадлежности и форму, передает alau.kz

С этого года для многодетных семей ввели дифференцированное пособие, которое зависит от количества детей и гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей. Что представляет соцпакет? Это продуктовые наборы для детей от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет. Сюда входит молоко, крупы, овощи, фрукты и гигиенические наборы.

«Продуктовые наборы будут предоставляться ежемесячно, гигиенические пакеты у нас будут предоставляться ежеквартально. Соответственно два месяца получаем по одной посылке, если один ребенок, третий месяц получаем 2 посылки», — рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Гульнар Абенова.

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Посылка на каждого ребенка будет упакована отдельно. Сколько детей, столько и посылок. По словам Гульнар Абеновой, каждая посылка будет в твердой упаковке, заклеена специальным скотчем «Антивор» с логотипом оператора. Предполагается, что у нас это будет СПК «Тобол». Оператор будет закупать все продукты и гигиенические средства у 20 местных товаропроизводителей и организовывать их реализацию. Кроме этого по области уже готовы склады для хранения наборов.

«В логистику будут включены Казпочта, 7 регионов мы включили. Это города, районы с большим числом населения. Здесь через казпочту мы будем эту работу проводить. Остальные 13 районов они будут вывозить сами и потом уже через акимов сельских округов, через отделы координации занятости они будут уже эту работу налаживать», — пояснил заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев.

Здесь важно получателям пособий и соцпакетов предоставлять в отделы занятости действительные данные о месте проживания и номера телефонов. Что касается детей от 6 до 18 лет, обучающихся в школе. Они во время учебного года будут обеспечены горячим питанием, льготным проездом в городском транспорте, и один раз в год школьной формой и канцтоварами.

«Для детей, которые будут получать горячее питание, форму и прочее из средств «Всеобуча», если они школьного возраста от 6 до 18 лет, данная категория. Если они не становятся в этот период учебного года получателями АСП, данный гарантированный пакет им будет продолжаться», — добавила Гульнар Абенова.

Марат Жундубаев отметил, что по планам дети из малообеспеченных семей смогут получить первые продуктовые и гигиенические пакеты уже в начале февраля. На это из республиканского бюджета выделено 249 млн тенге, еще часть средств будет выделена из местного бюджета.