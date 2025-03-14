Благотворительный марафон был организован в честь 35-летия Духовного управления мусульман Казахстана. По всей стране было роздано 35 тысяч продуктовых пакетов нуждающимся в социальной поддержке семьям, из них по Костанайской области 1000 и в Лисаковску 60 пакетов.

Стоимость одного продуктового пакета составила порядка 10 000 тенге. В его составе 5 килограммов муки, макароны, сахар, рис, гречневая крупа, чай, а также 2 литра подсолнечного масла. Помощь оказали неполным семьям с детьми, люди с инвалидностью, многодетные семьи. Списки мечети предоставил отдел занятости и социальных программ акимата Лисаковска.

Представители вышеперечисленных категорий смогли забрать свои наборы, придя в городскую мечеть. Кто-то из них уже неоднократно получал подобную помощь, а для кого-то это было впервые.

«Уже третий год я получаю именно Ораза айында, звонят, говорят, прийти, мясо давали в прошлом году. В этом году вот продукты, наборы не плохие. Хотелось бы поблагодарить всех спонсоров, кто принял участие в этом», — говорит жительница Лисаковска Александра Дашина.

«Я являюсь опекуном своих внуков. Родители умерли, моя дочь умерла. Так получилось, что никого не осталось. Это такие необходимые продукты, которые всегда нужны дома, чтобы они всегда были у себя в столе на полочках», — поделилась жительница Лисаковска Любовь Губенко.

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