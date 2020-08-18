Продуктовыми и гигиеническими наборами обеспечили 5,5 тысяч детей региона

Больше 800 миллионов тенге потребовалось, чтобы выплатить адресную соц.помощь 4 тысячам семей региона. Еще 300 миллионов заложили в продуктовые и гигиенические наборы для детей из семей-получателей АСП, передает alau.kz

Больше 800 миллионов тенге были выделены из республиканского бюджета, чтобы обеспечить жителей нашего региона продуктовыми наборами. Люди из социально-уязвимых категорий получали их в виде денежной помощи за время ЧП и карантина. На сегодня почти вся эта сумма уже распределена.

«Всего за период действия чрезвычайного положения и ограничительных мер помощь в виде возмещения затрат на продуктовые наборы получили порядка 39 тысяч человек на общую сумму 675 миллионов тенге. В настоящее время рассматривается вопрос о данной выплате в августе месяце. НПА находятся на регистрации в мин.юсте»,- сообщила Гульнар Абенова, руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

Вместе с тем продуктовыми и гигиеническими наборами продолжают обеспечивать детей в семьях получателей АСП. На это в области предусмотрены 302 миллиона тенге. В регионе уже удалось охватить 5,5 тысяч детей от года до 6 лет. Сейчас, по информации управления занятости, в городах и районах проводят доставку таких наборов за июль. Также этим семьям продолжают выплату адресной социальной помощи. С начала года АСП получили почти 4 300 из них, а общая сумма назначенных выплат превысила 1 миллиард тенге.

«В числе получателей адресной социальной помощи 1138 семей – это многодетные. В их составе 5690 детей. Выплачена АСП на сегодня 4154 семьям на сумму 860 миллионов тенге. За июль выплаты произведены в полном объеме»,- рассказала Гульнар Абенова.

Чтобы получить выплату АСП все трудоспособные члены семьи должны выйти на работу. Среди них оказался 581 человек. На сегодня по информации управления все они охвачены мерами занятости.

«В настоящее время семей с экстренным, кризисным уровнем жизненной ситуации в области не имеется. Проводится работа с семьями, имеющими неблагополучный статус путем обследования жилищных условий, помощи в прикреплении к поликлинике, постановке на очередь в детские сады и другие»,- сказала руководитель управления.

Семьи, которые только собираются подать заявку на назначение АСП, могут сделать это через портал электронного правительства. Сама же работа по назначению выплаты будет проводиться в электронной системе «Е-Халык».

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