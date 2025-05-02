В апреле в Казахстане цены на товары и услуги по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 10,7%, сообщили в Бюро национальной статистики.
За апрель цены выросли на 1,2% против 1,3% за март. Наибольший вклад в годовую инфляцию внесли платные услуги, цены на которые повысились на 15,7%, следом идут непродовольственные товары и продукты питания (+8,9 и +8,5% соответственно), передает informburo.kz
Повышение цен отмечено на:
- картофель на 79%;
- лук репчатый – на 63,8%;
- капусту – на 46,8%;
- масло подсолнечное – на 20,8%;
- минеральную и питьевую воду – на 16,8%;
- бананы – на 16,7%;
- помидоры – на 14,1%;
- кондитерские изделия – на 13,5%;
- говядину – на 13,2%;
- прохладительные напитки – на 12%;
- масло сливочное, изделия из теста – по 11,4%;
- баранину, рыбу и морепродукты – по 11,1%;
- фруктовые и овощные соки – на 10,6%;
- огурцы – на 10%.
Снижение же цен наблюдалось на гречневую крупу (15,1%), рис (6,9%) и яйца (5,6%).
По сравнению с апрелем прошлого года тарифы на холодную воду повысились на 89,1%, водоотведение – на 23,5%, отопление – на 18,7%, услуги ЖКХ в целом – на 15,8%. Одежда подорожала на 10,5%, обувь – на 12%, услуги связи – на 15,8%, услуги здравоохранения – на 14,3%, билеты на автобусы – на 11,1%, на поезда – на 24,7%, аренда жилья – на 15,3%.
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