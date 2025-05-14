На данный момент общая сумма взятых потребительских кредитов составляет 404 млрд тенге. В рассрочку покупают бытовую технику, мобильные телефоны или даже продукты питания, не редки случаи, когда деньги берут в банке, чтобы организовать пышную свадьбу

Сейчас кредит получить очень легко. Это возможно сделать онлайн, а сама процедура во многих банковских приложениях занимает не более пяти минут. Именно это выделяют как одну из причин, по которой объем потребительских кредитов в Костанайской области вырос на 37% по сравнению с прошлым годом.

«В основном это потребительские кредиты на покупку товаров. Т.е. сейчас помимо того, что вы хотите взять кредит денежный, очень часто бывают такие акции, как 0-0-24. Т.е. вы можете взять в рассрочку какой-то определенный товар на 2 года, на год, на полмесяца. Это тоже считается потребительским кредитом», — объясняет главный специалист УРП Костаная агентства по регулированию и развитию финрынка РК Асхат Нурманов.

Асхат Нурманов отмечает, что такой способ онлайн-покупок сейчас очень распространен среди жителей, поскольку потребителю проще платить в рассрочку. Но вместе с тем часто бывает и такое, что люди не рассчитывают свои финансовые способности и берут большие суммы.

«Население, немного, финансово можно сказать неграмотно. И бывает такое, что они берут кредиты, не рассчитывая свои доходы. Соответственно, они не смогут взять кредит больше половины того, что они зарабатывают», — говорит главный специалист.

В ведомстве отмечают, что количество потребительских кредитов с каждым годом растет. Только за 1 квартал 2025-го по данным Нацбанка по области выдано уже 104 млрд тенге. Костанайцы говорят, что иногда вынуждены влезть в «кредитную кабалу».

«Наверное, это ипотека все таки и бытовая техника, чаще всего. Машина, например. Телефоны — нет, не скажу. Такое, то что первоочередное, нужное для быта».

«Брали потребительские кредиты. Брали в основном бытовую технику, это холодильники, стиральные машины. Потом также автокредиты брали».

«На технику брали, потом закрывали, и всё. Теперь уже больше не берем, уже нет нужды. Взяли — закрыли».

«Допустим, захотелось купить что-нибудь срочно необходимое, до зарплаты далеко, и конечно потом зарплатой берешь и перекрываешь. Но порой было и тяжело, конечно».

«Даже на всякие нужды. Бывало даже рассрочка на продукты, честное слово. Бывало такое, что в конце месяца просто зарплаты уже нет и никуда не денешься, ты идешь в магазин и покупаешь продукты в рассрочку».

«Нет, не брали. Стараемся не влезать в долги».

«В основном техника в квартиру, это что касательно рассрочек. И автокредиты. И все. — То же самое. Техника, бытовая техника для дома. Авто приобретали».

Чтобы казахстанцы не брали бездумных кредитов, в стране постепенно вводятся ограничительные меры. К примеру, сейчас все банки отправляют в единую базу информацию о заёме, и человек в один день не сможет оформить сразу несколько кредитов, поскольку при выдаче денег каждый банк должен рассчитывать возможности заёмщика на возврат денег. А ещё, есть новшество, если человек захочет взять кредит на сумму свыше одной тысячи МРП, то понадобится одобрение супруга или супруги.

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