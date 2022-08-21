Проехал на красный. ДТП с «Лексусом» прокомментировали полицейские

Авария произошла 20 августа около 01.50 часов. Информацию прокомментировали в пре-службе ДП Костанайской области.

69-летний водитель, управляя автомобилем «Лексус», двигаясь по улице Л. Беды на пересечении с улицей Алтынсарина проехал на красный сигнал светофора.

«В результате он совершил столкновение с автомобилем Хюндай. В результате ДТП пострадало ещё два автомобиля. Пассажир автомобиля «Лексус» и четыре пассажира автомобиля «Хюндай» доставлены в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1. ст.345 УК.

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