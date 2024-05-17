Проехал на запрещающий сигнал светофора. Комментарий ДП Костанайской области

17 мая около 9:10 часов на пересечении ул. Майлина -Пушкина произошло ДТП с участием трех автомобилей CHERY TIGGO , Lada Granta и Toyota. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В результате ДТП водитель CHERY TIGGO получил телесные повреждения в виде ушибов и ссадин.

Также пассажир Lada Granta получила травмы в виде ушибов и ссадин.

По данному факту полицией возбуждено административное производство. Окончательное процессуальное решение примет административный суд.

«По предварительным данным, водитель автомобиля CHERY TIGGO проехал на запрещающий сигнал светофора»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

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