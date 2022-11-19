Проехал по аллее и площади. Водителя задержали в Костанае

Инцидент случился ночью 17 ноября.

17 ноября текущего года в 2 часа ночи, 22-х летний мужчина, управляя автомобилем марки «Шкода» заехал на аллею «Центрального сквера» по улице Толстого, далее направился на площадь областного акимата, где был задержан сотрудниками полиции и помещён в комнату временного задержания.

Правонарушитель привлечён к административной ответственности по 3 м статьям КОАП РК :

«Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам» — с нкложением штрафа в размере 15 МРП

«Уклонение от заключения договора обязательного страхования» — с наложением штрафа в размере 10 МРП

«Мелкое хулиганство» — решением специализированного административного суда наложен штраф в размере 5 МРП

Автомобиль «Шкода»водворен на специализированную стоянку.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.