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Проехал по аллее и площади. Водителя задержали в Костанае

Инцидент случился ночью 17 ноября. 

17 ноября текущего года в 2 часа ночи, 22-х летний мужчина, управляя автомобилем марки «Шкода» заехал на аллею «Центрального сквера» по улице Толстого, далее направился на площадь областного акимата, где был задержан сотрудниками полиции и помещён в комнату временного задержания.

Правонарушитель привлечён к административной ответственности по 3 м статьям КОАП РК :

«Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам» — с нкложением штрафа в размере 15 МРП
«Уклонение от заключения договора обязательного страхования» — с наложением штрафа в размере 10 МРП
«Мелкое хулиганство» — решением специализированного административного суда наложен штраф в размере 5 МРП

Автомобиль «Шкода»водворен на специализированную стоянку.

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