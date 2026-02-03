Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил о росте жалоб на работу общественного транспорта.

По его словам, зафиксировано 37 обращений, большинство из которых касаются некорректного поведения водителей автобусов.

Жалобы поступали на маршруты №37, 38, 102 и 103. В числе нарушений — случаи, когда водители уезжали, не дожидаясь пассажиров, начинали движение до завершения высадки, проезжали остановки, предусмотренные маршрутом, а также не соблюдали интервалы движения . Такие факты, по словам акима, зафиксированы на маршрутах №18А и №27.

Как отметил Марат Жундубаев, ранее в систему «Айкомек» поступало по одному–двум обращениям, однако в последнее время обращения носят массовый характер и в основном связаны именно с поведением водителей.

Аким также привёл личный пример, отметив, что сам был свидетелем, как автобус проехал мимо остановки, не дождавшись пассажира. По его словам, подобные действия недопустимы, даже если на остановке находится всего один человек.

В акимате подчеркнули, что все обращения находятся на контроле, а перевозчикам указано на необходимость соблюдения правил обслуживания пассажиров.

Как покупать валюту в Казахстане: что изменится Национальный банк Казахстана вынес на общественное обсуждение проект поправок по вопросам валютного регулирования. Документ подготовлен...

Плату отменили: на платных дорогах Казахстана выявлены дефекты На ряде платных автодорог республиканского значения выявлены дефекты, влияющие на безопасность и бесперебойность движения. Это...