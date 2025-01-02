Сотрудники МЧС пришли на помощь пациенту в сложных условиях, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

В связи с ухудшением погодных условий в виде сильного бурана и отсутствием подъездных путей, выезд для кареты скорой помощи на вызов в с.Новоселовка Карасуского района Костанайской области для оказания помощи женщине 1966 г.р. стал невозможным.

Медики обратились за помощью к спасателям МЧС, которые в свою очередь отправились в путь на внедорожнике. Благополучно преодолев таким образом сложный участок дороги, сотрудники МЧС доставили тяжело больного пациента в больницу.

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