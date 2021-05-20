Проект Ashyk. В случае повторного нарушения жителей Костанайской области будут наказывать — Владимир Нечитайло

Сегодня в Костанайской области в проект Ashyk вошли 175 объектов. Все они работают по условиям «зеленой» зоны, несмотря на то, что регион на днях вошел в «желтую». Однако, помимо привилегий у участников проекта есть еще и обязательства, о которых бизнесу напомнили в палате предпринимателей Костанайской области сегодня, 20 мая, передает alau.kz со ссылкой на пресс-службу областной палаты предпринимателей.

«Главная задача Ashyk – обезопасить население от коронавирусной инфекции. А значит вам необходимо сканировать на входе абсолютно всех посетителей. Таким образом вы не допустите заражения как клиентов, так и персонала. В Костанайской области зафиксирован факт, когда посетитель с красным статусом пытался попасть в фитнес-центр. Благодаря приложению, этого не случилось. Поэтому бизнесу необходимо серьезно отнестись к данному вопросу. Отмечу, что, когда приходят данные о сканировании менее 20 посетителей за неделю, — это уже основание для проверки мониторинговой группы. Если чек-ин посетителей не проводится более 3 дней, из проекта могут исключить на 2 недели», — пояснил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

Бизнесмены, участвующие в проекте Ashyk отметили, что не все посетители лояльны к нововведению, а ведь речь идет, в первую очередь, об их здоровье. Поэтому на предприятиях сейчас проводится активная разъяснительная работа. Как признают сами владельцы заведений, сканирование занимает всего пару секунд, особенно если размещены несколько QR-кодов. Проблема лишь в том, что некоторые клиенты не устанавливают приложение, в результате чего их приходится сканировать в режиме «охранника».

«Хочу напомнить, что в случае выявления посетителей с «красным» и «желтым» статусом, вы должны направлять информацию с указанием фамилии, имени и года рождения по мобильной связи, либо по электронной почте в районные и городские управления санэпидконтроля. По результатам обращения в отношении нарушителей выдается Постановление о проведении карантинных мероприятий. В случае повторного нарушения к этим людям, которые подвергают опасности других, применяются административные санкции», — выступил заместитель главного санитарного врача Костанайской области Владимир Нечитайло.

Отрасли бизнеса для участия в Ashyk определены Постановлением № 18 Главного санитарного врача РК. Однако есть и добровольцы, которые проявляют заботу не только о клиентах, но и о сотрудниках. Один из таких участников – крупное предприятие АО «Баян Сулу», на котором трудятся порядка 2000 костанайцев. К проекту Ashyk фабрика присоединилась на этой неделе.

Напомним, в Костанайской области Ashyq начали внедрять в апреле. Проект позволяет минимизировать риски распространения COVID-19 и обезопасить посетителей и работников, а также дает возможность бизнесу работать вне зависимости от ограничительных мер и даже в условиях локдауна. За счет QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР приложение определяет статус посетителя: является ли он носителем вируса или нет.

«Красный» статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.

«Желтый» – частичное ограничение передвижения, то есть пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции.

«Синий» – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту).

«Зеленый» статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

Проверить свой статус можно заранее. Для этого необходимо зайти на сайт http://ashyq.kz/ и просканировать нейтральный QR-код.

Палата предпринимателей Костанайской области продолжает формировать списки желающих участвовать в проекте. По всем вопросам касательно приложения Ashyq можно обратиться в по телефонам: 8 7142 394208 и 8 777 268 47 08.

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