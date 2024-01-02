Проект «Нацфонд – детям» официально стартовал в Казахстане

Вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования», сообщает kt.kz

Найти информацию о выплатах из Нацфонда родители ребенка смогут на портале электронного правительства в проактивном кабинете пользователя. Выплаты будут производиться один раз в год. Сумма будет указана в долларах США и в тенге по текущему курсу, рассказал в декабре прошлого года директор департамента бюджетного кредитования Национального фонда Айбол Аргынгазинов.

Родителям никуда обращаться не нужно. Важно проконтролировать наличие ИИН, по которому они могут отслеживать выплаты как на портале ЕНПФ, так и на портале электронного правительства», — добавил он. По словам спикера, примерная сумма выплаты из Нацфонда пока неизвестна, она будет определяться исходя из простой арифметики: усредненный инвестиционный доход делится на количество детей.

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