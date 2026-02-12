Комиссия по Конституционной реформе представила окончательный вариант проекта новой Конституции, который будет вынесен на республиканский референдум, передает informburo.kz
Акцент на правах человека
Ключевой особенностью документа названа ориентация на защиту прав и свобод человека. Они закреплены как в обновлённой преамбуле, так и обозначены в качестве основного приоритета всей конституционной системы.
В преамбуле также подчёркиваются единство, солидарность и межэтническое согласие как фундамент государственности.
К базовым неизменным ценностям отнесены суверенитет, независимость, унитарность и территориальная целостность страны. Кроме того, на конституционном уровне закрепляются идеи «Справедливого Казахстана» и принцип «Закона и порядка», а также положение о том, что единственным источником власти и носителем суверенитета является народ Казахстана.
Новые нормы и положения
В проекте впервые появляется норма о защите прав граждан в цифровой среде. Отдельная статья посвящена адвокатуре и адвокатской деятельности.
Документ также уделяет внимание развитию человеческого капитала — образованию, науке, культуре и инновациям. Подтверждается светский характер государства и системы образования, а также чёткое разграничение религии и государственной власти.
В тексте закрепляется положение о браке как добровольном и равноправном союзе мужчины и женщины. Среди основополагающих принципов обозначена поддержка национальной культуры и сохранение историко-культурного наследия.
Институциональные изменения
Проект предусматривает создание однопалатного парламента — Курултая, состоящего из 145 депутатов. Формирование будет осуществляться по пропорциональной избирательной системе, срок полномочий депутатов составит пять лет.
Также предлагается учреждение института вице-президента и создание новой платформы общенационального диалога — «Қазақстан Халық Кеңесі».
Полный текст проекта новой Конституции опубликован для общественного ознакомления.
