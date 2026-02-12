USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Проект новой Конституции опубликован: что изменится в Основном законе

— Сегодня, 11:46
Изображение для новости: Проект новой Конституции опубликован: что изменится в Основном законе

Фотография Натальи Луговской/alau.kz

Комиссия по Конституционной реформе представила окончательный вариант проекта новой Конституции, который будет вынесен на республиканский референдум, передает informburo.kz

Акцент на правах человека

Ключевой особенностью документа названа ориентация на защиту прав и свобод человека. Они закреплены как в обновлённой преамбуле, так и обозначены в качестве основного приоритета всей конституционной системы.

В преамбуле также подчёркиваются единство, солидарность и межэтническое согласие как фундамент государственности.

К базовым неизменным ценностям отнесены суверенитет, независимость, унитарность и территориальная целостность страны. Кроме того, на конституционном уровне закрепляются идеи «Справедливого Казахстана» и принцип «Закона и порядка», а также положение о том, что единственным источником власти и носителем суверенитета является народ Казахстана.

Новые нормы и положения

В проекте впервые появляется норма о защите прав граждан в цифровой среде. Отдельная статья посвящена адвокатуре и адвокатской деятельности.

Документ также уделяет внимание развитию человеческого капитала — образованию, науке, культуре и инновациям. Подтверждается светский характер государства и системы образования, а также чёткое разграничение религии и государственной власти.

В тексте закрепляется положение о браке как добровольном и равноправном союзе мужчины и женщины. Среди основополагающих принципов обозначена поддержка национальной культуры и сохранение историко-культурного наследия.

Институциональные изменения

Проект предусматривает создание однопалатного парламента — Курултая, состоящего из 145 депутатов. Формирование будет осуществляться по пропорциональной избирательной системе, срок полномочий депутатов составит пять лет.

Также предлагается учреждение института вице-президента и создание новой платформы общенационального диалога — «Қазақстан Халық Кеңесі».

Полный текст проекта новой Конституции опубликован для общественного ознакомления.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.