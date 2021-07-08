Проект «Швейный цех» заработал в Костанае

Проект «Швейный цех» по обучению шитью, раскрою, ремонту и реставрации одежды для людей с ограниченными возможностями открыли на базе Костанайского колледжа бытсервиса. На сегодняшний день курсы собрали уже 21 человек. Они продлятся 2 месяца, а после будет сопровождение его выпускников для дальнейшего трудоустройства. На первом занятии побывала и наша съемочная группа.

Сарсенгуль Абдракова пришла сегодня на первое занятие с боевым настроем. Рассказывает, что когда услышала про курсы сразу решила записаться, так как любит шить, но хочет обучиться новым техникам. Родные поддержали ее в начинании и даже купили новую швейную машину.

«Я решила, почему бы и нет. Хоть одной рукой, но я могу, что-то делать. Постараюсь, что — нибудь получится думаю. В принципе, я и дома тоже шью что — нибудь для себя: корпешки, одеялки», — рассказывает Сарсенгуль Абдракова.

Курсы для людей с ограниченными возможностями по шитью и реставрации одежды продлятся 2 месяца на базе Костанайского колледжа бытсервиса. Пока посещать курсы изъявили желание 21 человек. Сегодня проходит первое занятие — теоретическое, уже на следующем занятии можно будет закрепить знания на практике.

«Этим проектом мы хотели помочь людям, приобрести профессиональные навыки, квалификации, для того, чтобы они смогли иметь дополнительный финансовый заработок, могли реализовать свои возможности. Это такая специальность, которую можно не выходя из дома работать. В том числе, какие- то реставрационные работы. Подгонка одежды, подшить замочки, подкоротить брюки и так далее», — отметила координатор проекта Аруна Жаксагулова.

По завершению курса общественное объединение «Yміт-Надежда» поможет открытию одного рабочего места на базе организации, где будут оказываться услуги по ремонту, реставрации одежды и оказанию мелкосрочного ремонта, а также содействовать и открытию своего дела. Набор на курсы еще продолжается, любой желающий может записаться и узнать информацию по этому номеру: 55-20-62

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