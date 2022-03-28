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Проезд через мост «ПЧСТР» закрыли — ЖКХ Костаная

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Сообщение для костанайцев отдел жилищно-коммунального хозяйства областного центра разместил в своем инстаграм аккаунте. 

«Отделом ЖКХ принято решение перекрыть проезд через мост «ПЧСТР» на время паводкового периода для безопасности движения автомобилей.
Дополнительно сообщаем, что в связи с плотностью жилых домов, возможность для откачки талых вод не предоставляется возможным», — говорится в сообщении.

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