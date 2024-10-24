В Костанае для улучшения транспортной инфраструктуры и облегчения автотрафика, на системной основе предпринимаются меры по открытию новых и расширению имеющихся дорог. К примеру, около пятидесяти лет участок дороги по улице Рабочая, в границах улиц Бородина-Чехова был закрыт и не использовался по прямому назначению. Данный отрезок дороги прерывался частью территории таксопарка, что вынуждало костанайцев объезжать и обходить этот участок. Об этом сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

После переговоров и судебных тяжб с собственником, установления публичного сервитута, удалось вернуть для общественного пользования этот участок дороги, что дает возможность разгрузить близлежащие улицы, в том числе проспект Назарбаева.

«У нас 17 октября суд был. Вчера собственник убрал ограждение. Проезд обеспечен. Улицу Рабочую открываем. В 2020 году было 69 000 сегодня 88 000. То есть больше 25% количество автотранспорта увеличилось. Инфраструктуру мы улучшаем. Никто не помнит, что работала эта улица. ЖКХ поручение. Освещение две недели вы делаете, разметку в ближайшее время делаете. Знаки ставите. Безопасность обеспечиваете, проезд обеспечиваем. В следующем году сети здесь более 400 метров сетей отремонтируем и потом капитальным или средним ремонтом пройдем. Средний ремонт будет от улицы Бородина до Баймагамбетова. В следующем году мы завершим полностью. Будет улица с тротуаром по полтора метра и с проезжей частью», — отметил глава города.

По словам главы города Марат Жундубаева в следующем году планируется также освободить проезжую часть и восстановить тротуар на участке дороги по улице Шевченко, в границах улиц Алтынсарина-Байтурсынова, которая с 2005 года находится в частной собственности.

«Костанайцы уже год пользуются новой дорогой «Береке-Аэропорт», которая существенно разгрузила сообщение автомобилей и пешеходов в новых микрорайонах города. Также, правоповоротный съезд на перекрестке улиц Дощанова-Мауленова, стал удобным для водителей, так как позволяет, не дожидаясь разрешительного сигнала светофора, законно поворачивать направо, разгружая тем самым трафик на оживленной дороге. Практика использования таких съездов сейчас применяется и на других перекрестках», — отметил Марат Жундубаев.

От подчеркнул, что планомерная работа по принятию новых решений в области транспортной инфраструктуры города продолжается.

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