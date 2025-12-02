Проезд разрешён: в Костанайской области открывают участок дороги

— Сегодня, 10:47
Пресс-служба АО «Казавтожол» распространила информацию об открытии участка дороги. 

 В Костанайской области 13 апреля 2026 года в 10:00 будет открыто движение для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Подъезд к Мариновке» на участке км 0–9.

Для всех видов транспорта

Проезд станет доступен без ограничений — как для легкового, так и для грузового транспорта.

Где узнать информацию

Дополнительную информацию о состоянии дорог жители могут получить круглосуточно, позвонив в колл-центр по номеру 1403.



