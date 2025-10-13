Проезд в автобусе должен стоить 500 тенге. Так считает бывший советник министра энергетики – эксперт Олжас Байдильдинов, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Перевозчики говорят, что безубыточная цена должна составлять 345 тенге за проезд. Им третий год не платят субсидии. Я об этом также пишу уже давно: госсубсидии в этой сфере непрозрачны, коррупциогенны по своей природе и не несут какого-либо качества для пользователей. Проезд в Астане и Алматы должен стоить 500 тенге (на сессиях Маслихата ранее называли безуточные цены в 450 тенге). Только в Алматы в прошлом году на субсидии автобусных перевозок выделили около $200 млн. Вы видите качество? Необходимы рыночные цены и прозрачная конкуренция в этой сфере», — написал Байдильдинов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пользователи должны оплачивать услуги по-разному — в зависимости от пройденного расстояния.

«Нет никакого здравого смысла или экономической логики, когда человек, проезжающий три остановки, платит столько же, сколько пассажир с конечной до конечной, едущий 1,5 часа. Предлагаю убрать нерыночные и непрозрачные субсидии автобусным паркам, отпустив цены в рынок. Все равно рано или поздно к этому придем», — добавил Байдильдинов.

При этом эксперт, утверждающий, что стоимость проезда в казахстанских автобусах должна составлять 500 тенге, почему-то сам приводит пример из Индии, отмечая, что в Дели поездка на метро или LRT обходится от 20 до 70 рупий — то есть от 140 до 470 тенге.

Накроет северный антициклон - прогноз Синоптическую ситуацию в ближайшие дни в большинстве регионов Казахстана будет формировать Северный антициклон, который обусловит...

Новые запреты на алкоголь. МВД РК озвучило свои предложения Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов во время выездного правительственного часа 13 октября рассказал о...