Проезд в автобусе должен стоить 500 тенге. Так считает бывший советник министра энергетики – эксперт Олжас Байдильдинов, передает корреспондент агентства КазТАГ.
«Перевозчики говорят, что безубыточная цена должна составлять 345 тенге за проезд. Им третий год не платят субсидии. Я об этом также пишу уже давно: госсубсидии в этой сфере непрозрачны, коррупциогенны по своей природе и не несут какого-либо качества для пользователей. Проезд в Астане и Алматы должен стоить 500 тенге (на сессиях Маслихата ранее называли безуточные цены в 450 тенге). Только в Алматы в прошлом году на субсидии автобусных перевозок выделили около $200 млн. Вы видите качество? Необходимы рыночные цены и прозрачная конкуренция в этой сфере», — написал Байдильдинов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что пользователи должны оплачивать услуги по-разному — в зависимости от пройденного расстояния.
«Нет никакого здравого смысла или экономической логики, когда человек, проезжающий три остановки, платит столько же, сколько пассажир с конечной до конечной, едущий 1,5 часа. Предлагаю убрать нерыночные и непрозрачные субсидии автобусным паркам, отпустив цены в рынок. Все равно рано или поздно к этому придем», — добавил Байдильдинов.
При этом эксперт, утверждающий, что стоимость проезда в казахстанских автобусах должна составлять 500 тенге, почему-то сам приводит пример из Индии, отмечая, что в Дели поездка на метро или LRT обходится от 20 до 70 рупий — то есть от 140 до 470 тенге.
Новые запреты на алкоголь. МВД РК озвучило свои предложения
«В этом году — грех жаловаться»: в Костанайской области фиксируют высокую урожайность, но качество зерна сдерживает цену
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.