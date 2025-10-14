На пресс-конференции в правительстве озвучили, при каких условиях тариф на общественный транспорт может вырасти до 500 тенге.
В последние дни в социальных сетях набирает популярность заявление эксперта о необходимости повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 500 тенге. СМИ решили выяснить, существуют ли экономические основания для установления такого тарифа.
«В целом экономические предпосылки могут быть – рост себестоимости, например, увеличение цены на бензин. Но каждая компания, которая принимает решение о повышении тарифа, это ее решение. Это чисто коммерческие вещи – спрос и предложение», –сказал первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.
Вице-министр финансов Ержан Биржанов пояснил, что информация о возможном повышении стоимости проезда до 500 тенге не отражает позицию государства и представляет собой личное мнение отдельного эксперта.
