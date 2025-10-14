На пресс-конференции в правительстве озвучили, при каких условиях тариф на общественный транспорт может вырасти до 500 тенге.

В последние дни в социальных сетях набирает популярность заявление эксперта о необходимости повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 500 тенге. СМИ решили выяснить, существуют ли экономические основания для установления такого тарифа.

«В целом экономические предпосылки могут быть – рост себестоимости, например, увеличение цены на бензин. Но каждая компания, которая принимает решение о повышении тарифа, это ее решение. Это чисто коммерческие вещи – спрос и предложение», –сказал первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов пояснил, что информация о возможном повышении стоимости проезда до 500 тенге не отражает позицию государства и представляет собой личное мнение отдельного эксперта.

«Это экспертное мнение отдельного специалиста, который говорил, что цены могут, должны быть 500 тенге. Естественно, общественный транспорт ориентирован на массы, для населения, и резкого роста стоимости проезда однозначно не допустят. Государство в этом плане будет оказывать поддержку, если какое-либо значение, как-то цены будут расти для общественного транспорта, – дополнил он», – дополнил он.

После изнасилования школьница родила ребёнка: заявление Комитета по охране прав детей Комитет по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан прокомментировал резонансный случай, произошедший в Уилском...

Казахстанцев предупредили об отключении телерадиовещания АО «Казтелерадио» сообщает о проведении планово-профилактических работ на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной...