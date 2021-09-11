Проезд в общих вагонах пассажирских поездов запретили в Казахстане

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На проезд в общих вагонах пассажирских поездов вводится запрет в Казахстане. Такой пункт содержится в новом постановлении главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова, передает Tengrinews.kz.
«Акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»: исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов, за исключением рабочих поездов», — говорится в документе.
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