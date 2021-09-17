Профессии будущего — кто будет востребован в 2025 году

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Директор Департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов МТСЗН РК Александра Молчановская озвучила прогноз потребности в кадрах к 2025 году, передает zakon.kz.
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Молчановская, представляя «Первый Национальный доклад о рынке труда Казахстана», сообщила, что среднегодовая численность населения в 2025 году прогнозируется на уровне почти 20 млн человек, то есть прирост за пять лет составит 1 млн человек.
При этом, по ее данным, усилится региональная диспропорция: к 2030 году 59% населения будет проживать в южных регионах и городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
Численность рабочей силы увеличится до 9,4 млн человек в 2025 году. Наибольший спрос на бирже сохранится на неквалифицированных рабочих — около 300 тысяч вакансий. Это связано с тем, что по этим профессиям отмечается высокая текучесть кадров, и работодатели всегда находятся в поиске таких специалистов. Также ожидается, что будет около 180 тысяч вакансий в сфере строительства и промышленности и 175 тысяч вакансий по специалистам высокой квалификации. Ожидается большой спрос в Костанайской, Карагандинской областях, а также Нур-Султане и Алматы, — заявила спикер.
В среднесрочной перспективе, по ее данным, спрос на наемный труд будет формироваться в сфере образования, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.
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