Профессия бухгалтера исчезнет — Минтруда

Проводится экспертиза электронной биржи труда. Каждая профессия востребована по сезону. Например, если в начале года был большой спрос на строителей, специалистов в сфере услуг, то сейчас, в связи с сезонным периодом, наблюдается дефицит рабочих в сфере сельского хозяйства. Также в сфере здравоохранения мало врачей, IT-специалистов, работающих в онлайн-формате. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов.

По его словам, в связи со спросом на рынке труда будут организованы обучающие курсы.

«Разработан Атлас необходимых профессий. Сегодня происходят изменения не только в стране, но и в других государствах. Потому что рынок труда очень подвижный, идёт глобализация, границы открыты, что способствует оттоку рабочей силы за рубеж и притоку тоже. Хотя их количество сократилось из-за пандемии. Но в дальнейшем такие процессы будут. Какие профессии будут ликвидированы в будущем, какие специальности будут трансформированы, какие специальности будут востребованы — всё это проанализировано», — сказал Е. Биржанов.

По его словам, сейчас появляются новые специальности по цифровым технологиям. А бухгалтеры относятся к исчезающей профессии. Потому что внедряются новые технологии, сокращаются рабочие места, всё автоматизируется. Представитель ведомства посоветовал молодёжи обучаться по востребованным сейчас специальностям.

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