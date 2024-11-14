В современных реалиях пышные банкеты и бронирование целых ресторанов для поминальных обедов в мусульманском сообществе стали нормой. Однако, говорят священнослужители, это не соответствует настоящим правилам религии.

В костанайской мечети организовали конференцию, на которой официально приняли и утвердили правила проведения таких мероприятий. К примеру, костанайский аксакал Габит Исмаилов считает, что людям стоит вернуться к исконным традициям.

«Готовили, давали у соседей или у родственников. В том доме, где человек-покойник лежит никогда ас не давали, и ничего не варили, и по шариату у нас вот это соблюдалось, а сейчас в городе квартира маленькая и там они и варят, кто не может. А сейчас уже стали рестораны заказывать. Все это бьет по карману», — говорит Габит Исмаилов.

Во время конференции огласили список тех продуктов, которые теперь люди должны будут ставить на поминальный стол. Это хлеб или баурсаки, вода, конфеты, печенье, сахар, чай, а так же горячее блюдо — это, к примеру, бешбармак или рис с мясом. Всё остальное будет считаться, по словам проповедников, расточительством. Поскольку, современные похороны и так достаточно бьют по карману.

«На похоронах потом еще, выходят один за другим люди выступают. Как-бы тост говорит — это долго. Поэтому, тоже хотим ограничить, чтобы больше трех человек никто не говорил, чтобы говорил по существу. И потом, показывать про усопшего фильм, где он распивает спиртные напитки, где он танцует, чтобы это тоже не показывали. Все должно быть скромно, красиво», — говорит наиб имам Костанайской областной мечети Бакытжан Кажы Икрам.

А еще, местные имамы обратили внимание на то, что ограждение могилы на кладбище нужно строить по нормам, утвержденным центром ритуального обслуживания «Қамқор — шарапат» Духовного управления мусульман Казахстана. Таким образом, хотят запретить изображать на стене фото, рисунки, строки из Корана и стихи.

«Мы хотим показать пример и утвердить, что высота могилы на уровне фундамента чтобы форму, контуры не потерять. В остальном, все должно быть так идеально, так параллельно, как шахматная доска. Вот это мы хотим сегодня разъяснить людям», — отметил наиб имам.

На этой встрече присутствовали активисты, общественные деятели и горожане. Все они могли задать вопросы знающим людям. Также, мечеть пригласила представителей ресторанного бизнеса, для того, чтобы и они знали о правилах проведения таких мероприятий.

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