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Профсоюзы Костанайской области проводят акцию «Вакцинируйся»

Костанайский областной филиал РОО «Отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения «SENIM» совместно с управлением здравоохранения Костанайской области с целью поддержки и поощрения работников здравоохранения проводит акцию «Вакцинируйся». Акция будет проводиться среди сотрудников медицинских организаций, получивших первый компонент вакцины в период с 15августа по 1 октября.

Методом случайного отбора будут определены 20 вакцинированных, в этот период, медицинских работников. Им будут вручены призы. Будет разыграна, нужная каждой семье, бытовая техника: стиральные машины, моноблоки, микроволновые печи,  электро-духовые шкафы, электрические чайники.

Аналогичную акцию проводит локальный профсоюз образования Костанайской области.

Акция проводится среди среди  работников сферы образования — членов Профсоюза, привитых первым компонентом любой из вакцин от коронавирусной инфекции «COVID-19» в период с 15 августа по 1 сентября.

Участники акции смогут принять участие в розыгрыше и стать обладателем одного из семи ценных призов: Apple Phone, кухонная машина, мясорубка, телевизор, ноутбук, пылесос и микроволновая печь.

 

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