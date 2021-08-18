Профсоюзы Костанайской области проводят акцию «Вакцинируйся»

Костанайский областной филиал РОО «Отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения «SENIM» совместно с управлением здравоохранения Костанайской области с целью поддержки и поощрения работников здравоохранения проводит акцию «Вакцинируйся». Акция будет проводиться среди сотрудников медицинских организаций, получивших первый компонент вакцины в период с 15августа по 1 октября.
Методом случайного отбора будут определены 20 вакцинированных, в этот период, медицинских работников. Им будут вручены призы. Будет разыграна, нужная каждой семье, бытовая техника: стиральные машины, моноблоки, микроволновые печи, электро-духовые шкафы, электрические чайники.
Аналогичную акцию проводит локальный профсоюз образования Костанайской области.
Акция проводится среди среди работников сферы образования — членов Профсоюза, привитых первым компонентом любой из вакцин от коронавирусной инфекции «COVID-19» в период с 15 августа по 1 сентября.
Участники акции смогут принять участие в розыгрыше и стать обладателем одного из семи ценных призов: Apple Phone, кухонная машина, мясорубка, телевизор, ноутбук, пылесос и микроволновая печь.
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