Проглотил 10 магнитов. В Костанае умер 3-летний ребёнок

Как рассказал руководитель хирургической службы Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий, трёхлетнего мальчика привезли к ним в медучреждение 7 июля. Ребёнок был направлен из Рудного с диагнозом «инородное тело». Мальчик проглотил 10 магнитов.

По словам врача, с собой у мамы был рентегновский снимок, на котором были видны 10 круглых магнитов, сцепленных между собой. Ребенка сразу же госпитализировали. Взяли все необходимые анализы.

«Стали проводить ФГДС желудка. Увидел, что магнитики в желудке. Их нужно доставать оттуда под наркозом. Дали наркоз. Вытащили шесть магнитов. В операционной с помощью лапароскопии была осмотрена брюшная полость. Там было всё спокойно. Повторно сделали ФГДС и убрали седьмой магнитик», — рассказал Игорь Белобржицкий.

По словам врача, остальных трёх магнитов в желудке не было, они ушли в кишечник. Из кишечника убрать их можно только сделав операцию.

«Обычно все инородные тела, булавки, гвозди, болты (-Прим. которые глотают дети) они естественным путем выходят. В 95% таких случаев инородные тела проходят через кишечник, и выходят вместе с калом. И здесь, когда сделали рентген, магниты были в кишечнике. Обычная тактика — ждать, когда магниты выйдут естественным путем. Ребенок был в отделении, наблюдался. Ставили системы, стимулировали, чтобы кишечник двигался, и, чтобы он выталкивал эти магниты. Но магниты на рентгенах стояли на месте. Мы маме объяснили, что нужна операция. С 9 на 10 число было всё хорошо, ребенок прыгал, играл, чувствовал себя хорошо. Утром 10 июля мы пошли на операцию. Эти магниты привели к тому, что в кишечнике образовалась перфорация и перитонит. Но у нас бывали перитониты хуже, мы делали операции и успешно. Во время операции мы убрали все магниты. После операции у ребёнка остановилось сердце на фоне шока», — рассказал врач.

Мальчика перевели в реанимацию, в течение часа проводили реанимационные мероприятия.

«Сердце завели. Потом была повторная остановка и 10 числа днем он умер. Подтвердился шок, он умер не от магнитиков, не от перитонита, экспертиза подтвердила, что это шок. Шоки — это серьёзно, они бывают неуправляемы. Это трагедия, мы сами переживаем», — заключил Игорь Белобржицкий.

Ребёнок, по словам Игоря Белобржицкого, получил все диагностические мероприятия, имеющиеся в распоряжении Костанайской областной детской больницы — это ФГДС, лапороскопия, компьютерная томограмма брюшной полости, сделаны рентгены, все необходимые анализы.

Родители обратились в полицию. Врачи уже дали объяснения. Мы запросили информацию в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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