В Житикаре поступило сообщение о необходимости помощи — маленький щенок забрался в груду металлолома и не мог выбраться сам. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Прибывший на место спасатели установили, что животное не только застряло в куче железа. Щенок успел проглотить кусочек проволоки.
«С помощью средств малой механизации специалисты аккуратно извлекли животное и передали его детям. Щенок чувствует себя хорошо и в дальнейшей помощи не нуждается», — сообщили в ДЧС.
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