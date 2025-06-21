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Проглотил проволоку. Щенок спасён в Житикаре

— Сегодня, 15:16
Изображение для новости: Проглотил проволоку. Щенок спасён в Житикаре

Фото пресс-службы ДЧС области

В Житикаре поступило сообщение о необходимости помощи — маленький щенок забрался в груду металлолома и не мог выбраться сам. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Прибывший на место спасатели установили, что животное не только застряло в куче железа. Щенок успел проглотить кусочек проволоки.

«С помощью средств малой механизации специалисты аккуратно извлекли животное и передали его детям.  Щенок чувствует себя хорошо и в дальнейшей помощи не нуждается», — сообщили в ДЧС.





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