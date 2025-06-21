В Житикаре поступило сообщение о необходимости помощи — маленький щенок забрался в груду металлолома и не мог выбраться сам. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Прибывший на место спасатели установили, что животное не только застряло в куче железа. Щенок успел проглотить кусочек проволоки.

«С помощью средств малой механизации специалисты аккуратно извлекли животное и передали его детям. Щенок чувствует себя хорошо и в дальнейшей помощи не нуждается», — сообщили в ДЧС.

Купить жилье в Казахстане станет сложнее – прогноз Казахстанцам станет сложнее покупать жилье после ужесточения правил долевого строительсва. Такое мнение LS озвучил старший аналитик департамента консалтинговых...

Сообщение для жителей Костанайской области распространила служба спасения 22 июня на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный...

Две трагедии за один день произошли в Рудном 16 июня в Рудном с интервалом в несколько часов произошло сразу две трагедии. Из окон...