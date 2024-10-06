Как может повлиять на доллар ситуация в мире и на локальном рынке, а также в каком диапазоне может находиться курс на следующей неделе, Zakon.kz рассказали аналитики.

После скачка в середине недели доллар начал постепенное снижение. По итогам торгов в пятницу, 4 октября, средневзвешенный курс доллара составил 481,84 тенге, ослабнув на 0,90 тенге. Однако по сравнению с прошлой неделей снижения не произошло, напротив, курс вырос на 0,54%.

Отметим, что на уходящий неделе динамика курса во многом определялась событиями на Ближнем Востоке, ценами на нефть, а также новостями об увеличении трансфертов из Нацфонда в октябре.

Аналитик Анна Бодрова отмечает, что в начале октября тенге упал во многом из-за уменьшения объема предложения валюты на рынке и ухудшения отношения к риску на мировых рынках капитала.

«Далее рынок будет так же внимательно наблюдать за параметрами предложения валюты, и здесь Нацбанк должен все-таки играть основную роль. Нефтяная конъюнктура в настоящее время не в полной мере отображается на курсе тенге», — отметила Анна Бодрова.

Как будет влиять на курс геополитика

На следующей неделе геополитические события могут отражаться на динамике пары USDKZT по-разному, считает ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко.

«В среду после ракетных ударов Ирана по Израилю наблюдался рост обменного курса до 483,21 тенге за доллар (+2,86 тенге за сессию), что могло быть связано с активным спросом на доллар США как на защитный актив со стороны локальных и глобальных инвесторов. Однако на вчерашних и сегодняшних торгах нацвалюта демонстрирует признаки укрепления», — сообщила Зарина Скрипченко.

По ее оценкам, на следующей неделе на обменный курс тенге по-прежнему будут оказывать влияние внешние и внутренние фундаментальные факторы. При этом геополитические риски также будут выходить на первый план, так как дальнейшая эскалация ближневосточного конфликта может привести как к росту цен на нефть, так и к повышению индекса доллара США, нивелируя влияние этих факторов на курс нацвалюты, поясняет аналитик.

«Что касается ситуации на локальном валютном рынке, то поддержку тенге может оказывать увеличение Нацбанком РК октябрьских объемов нетто-продажи инвалюты при сохранении высоких процентных ставок в системе», — сказала Зарина Скрипченко.

В целом ожидается, что американский доллар на новой неделе октября будет двигаться в границах 478-484 тенге, евро – 528-540 тенге, рубль – 5,00-5,15 тенге, китайский юань – 66-69 тенге.

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