Прогноз курса тенге на следующую неделю

По прогнозам аналитиков и Нацбанка РК, на следующей неделе курс тенге не ожидают существенные изменения, сообщает zakon.kz.

Аналитик Alpari Анна Бодрова прогнозирует, что на следующей недели значение будут иметь отношение к риску – это непреходящий фактор и нефтяная конъюнктура.

Цены на энергоносители остаются под давлением, что лишает тенге уверенной и долгосрочной поддержки. Важной опорой для тенге сохраняется профицит торгового баланса РК.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на неделю выглядят так: доллар США будет торговаться в коридоре 440-455 тенге, евро – 490-510 тенге, рубль – 5,50-5,85 тенге, юань – 63-66 тенге.

По состоянию на 6 мая 2023 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 445.28 тенге; евро — 490.97 тенге; российский рубль — 5.8 тенге; кыргызский сом — 5.1 тенге; юань — 64.45 тенге.

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