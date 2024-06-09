Прогноз магнитных бурь и северного сияния

Примерно 10-12 июня российские ученые прогнозируют магнитные бури и северное сияние, сообщает Zakon.kz.

Как информирует лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, ночью 8 июня на Солнце произошла мощная вспышка. Она извергла поток сверхжесткой радиации – протонов. По данным лаборатории, это довольно редкое явление.

«Энергия протонов составляет колоссальные 100 миллионов электронвольт. Если перевести эту энергию в температуры, то это соответствует цифрам температуры около одного миллиарда градусов», — сообщает Институт космических исследований РАН.

Что касается Земли, то на ее поверхности повышенного уровня радиации нет. Но через несколько дней до нее доберется плазма, выброшенная во время этой же вспышки. Это может привести к магнитной буре и северному сиянию. Таким образом, эти два явления можно ожидать примерно 10-12 июня.

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