Прогноз магнитных бурь на январь

Первый месяц нового 2024 года обещает быть спокойным. Однако вспышки на Солнце все же возможны, причем ждать их можно уже в самом начале января, сообщает doctorpiter.ru

Большая часть января обещает быть благоприятной. Так, со 2 по 22 января магнитосфера будет находиться в зеленой зоне, ее астрономы оценивают как спокойную. Вспышек на Солнце не предвидится.

Однако конец месяца обещает быть более насыщенным: 23, 24 и 26 января магнитосфера будет возбужденной. Согласно прогнозам, ее уровень дотягивает до уровня G1, что оценивается как слабая буря.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.