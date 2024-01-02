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Прогноз магнитных бурь на январь

Фотография для новости Прогноз магнитных бурь на январь

Фото: Facebook.com/lpixras/

Первый месяц нового 2024 года обещает быть спокойным. Однако вспышки на Солнце все же возможны, причем ждать их можно уже в самом начале января, сообщает doctorpiter.ru

Большая часть января обещает быть благоприятной. Так, со 2 по 22 января магнитосфера будет находиться в зеленой зоне, ее астрономы оценивают как спокойную. Вспышек на Солнце не предвидится.

Однако конец месяца обещает быть более насыщенным: 23, 24 и 26 января магнитосфера будет возбужденной. Согласно прогнозам, ее уровень дотягивает до уровня G1, что оценивается как слабая буря.

Прогноз магнитных бурь на январь-2024: когда ждать возмущений на Солнце
Источник: xras.ru
Ситуация на Солнце и, как следствие, на Земле иногда может поменяться практически мгновенно. Так было этой осенью, когда сильные бури обрушивались на Землю внезапно и окрашивали небо в разных регионах страны в цвета апокалипсиса.
Напомним, в Лаборатории ИКИ и ИСЗФ предупреждали, что осенью и зимой Солнце будет в фазе роста: число вспышек на звезде и, соответственно, количество магнитных бурь на Земле вырастет.
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