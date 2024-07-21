Прогноз на 22 июля составили синоптики Костанайской области

Фото взято с сайта don24.ru
Ночью на западе, севере Костанайской области ожидается дождь, гроза, днем в северной половине области дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 15-20, днем 26-31, на юге области 34 тепла.
В Костанае ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом
на юго-западный ночью 3-8, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 16-18, днем 27-29 тепла