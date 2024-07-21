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Прогноз на 22 июля составили синоптики Костанайской области

Фотография для новости Прогноз на 22 июля составили синоптики Костанайской области

Фото взято с сайта don24.ru

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидается дождь, гроза, днем в северной половине области дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20, днем 26-31, на юге области 34 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом
на юго-западный ночью 3-8, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 16-18, днем 27-29 тепла

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