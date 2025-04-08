9 апреля на западе, юго-востоке Костанайской области ожидается небольшой дождь. Ночью и утром на западе, юге области туман.

Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 17-22 тепла.

В Костанае будет переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 6-8, днем 20-22 тепла.

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