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Прогноз на 9 октября от Казгидромета

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9 октября в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на западный 9-14 м/с. 

Температура воздуха ночью 0…-5, местами -8 градусов. Днем +7…+12 градусов.

В Костанае ожидается погода без осадков. Ночью -3…-5 градусов. Днем +10…+12.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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