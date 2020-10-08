Прогноз на 9 октября от Казгидромета

9 октября в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-5, местами -8 градусов. Днем +7…+12 градусов.

В Костанае ожидается погода без осадков. Ночью -3…-5 градусов. Днем +10…+12.

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