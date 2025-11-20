В ночные часы на западе, востоке и юге области ожидаются осадки — дождь, снег, местами — низовая метель и гололёд. Днём на юге пройдёт дождь. На западе, севере и востоке сохранится туман.

Ветер: юго-западный с переходом на северо-восточный 7–12 м/с, на юге и востоке порывы 15–20 м/с.

Температура: ночью 0…–5 °C, на севере до –8 °C, на юге до +5 °C; днём –2…+3 °C, на юге до +8 °C.

Костанай: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5–10 м/с. Температура: ночью –2…–4 °C, днём 0…+2 °C.

Предупреждение для водителей: на дорогах местами гололедица и туман, видимость снижена.

Рекомендуется соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость и планировать поездки с учётом погодных условий.

Детская облбольница Костаная расширила коечный фонд: занято 80% В Костанайской областной детской больнице увеличили количество мест для стационарных пациентов на фоне сезонного роста...

Присяжные вынесли приговор жительнице Костанайской области за убийство супруга В уголовном суде Костанайской области с участием присяжных заседателей рассмотрено дело рудничанки Лаймы Лесновой. Суд...

Когда в Казахстане ожидают пик "гонконгского" гриппа, сообщили в минздраве Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прогнозирует дальнейший рост сезонных вирусных инфекций в Казахстане до середины декабря....