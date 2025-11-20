В ночные часы на западе, востоке и юге области ожидаются осадки — дождь, снег, местами — низовая метель и гололёд. Днём на юге пройдёт дождь. На западе, севере и востоке сохранится туман.
Ветер: юго-западный с переходом на северо-восточный 7–12 м/с, на юге и востоке порывы 15–20 м/с.
Температура: ночью 0…–5 °C, на севере до –8 °C, на юге до +5 °C; днём –2…+3 °C, на юге до +8 °C.
Костанай: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5–10 м/с. Температура: ночью –2…–4 °C, днём 0…+2 °C.
Предупреждение для водителей: на дорогах местами гололедица и туман, видимость снижена.
Рекомендуется соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость и планировать поездки с учётом погодных условий.
