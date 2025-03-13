Долгосрочный синоптический прогноз на март и апрель представили синоптики Казгидромета.

Во второй декаде марта ожидается колебание температуры воздуха:

в северной половине ночью от -10-15°С до -5+3°С, днем от -2-13°С до +2+10°С;

в южной половине ночью от -5+5°С до +2+10°С, днем от +3+8°С до +10+20°С.

В третьей декаде марта на большей части страны прогнозируется колебание температуры ночью от -5+5°С до +5+10°С, днем от +5+10°С до +10+20°С;

на севере, северо-западе страны ночью от -5-15°С до 0,-8°С, днем от 0,-5°С до

+3+10°С.

В апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на всей территории республики.

Количество осадков в апреле предполагается больше нормы в Северо-Казахстанской области, на большей части Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей, на западе Атырауской области, на крайнем севере Актюбинской, на северо-западе Павлодарской области, в горных и предгорных районах юга и юга-востока республики.