Прогноз на осень представили синоптики Казгидромета

Сезонный прогноз погоды представляет собой карты аномалий по температуре воздуха и количеству осадков, выраженных в виде отклонения от климатических величин для рассматриваемого сезона.

Сезонный прогноз выпускается шесть раза в год: прогноз на теплое полугодие, прогноз на холодное полугодие, которые уточняются квартальными прогнозами на зиму, весну, лето и осень по 17 областям Республики Казахстан

В сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° — в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, в северо-западной половине Актюбинской, на севере Костанайской, на крайнем северо-западе Северо-Казахстанской областей.

Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы — в Мангистауской области и области Ұлытау, на большей части Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетiсу, на крайнем юго-востоке Атырауской, на крайнем юго-западе Актюбинской областей, на юго-западе

области Абай.

В октябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части территории республики, около нормы — в горных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей. Количество осадков в октябре ожидается около нормы на всей территории

страны

В ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на большей части Мангистауской, Кызылординской областей и области Жетісу

Количество осадков в ноябре предполагается меньше нормы на большей части республики, около нормы – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областей, в южной половине Алматинской области, в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей и области Жетiсу

Сезонный прогноз следует использовать как консультативный.

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