Прогноз: на севере Казахстана население сократится на 600 тысяч человек

В Казахстане усилился разрыв между численностью городского и сельского населения.

По итогам 2022 года уровень урбанизации почти достиг уровня, которого власти намеревались достичь только к 2025 году. С 2018-го по 2022 год доля городского населения в стране увеличилась на 1,5 млн человек. Численность горожан в Казахстане приблизилась к 12 млн человек, передает informburo.kz

«Города росли как благодаря рождаемости, так и за счёт миграционного притока. Все эти годы миграционное сальдо городов было положительным, в 2022-м оно составило 60,1 тысячи человек», – говорится в сообщении.

Тем временем в сёлах наблюдается обратная тенденция. Численность сельского населения за последние пять лет уменьшилась на 193 тысяч человек – до 7,5 млн жителей. В 2022 году статистики зафиксировали отрицательное миграционное сальдо сельского населения – минус 67 тысяч человек. Одной из причин стал отток населения из аулов.

Сельчане мигрировали не только внутри Казахстана, но и за границу. Главное направление миграции внутри страны – крупнейшие города областей. Статистика показывает, что во всех областных центрах, кроме Конаева, наблюдался приток населения. В то же время прирост в городах в сравнении с численностью их жителей был не столь значительным и вряд ли оказал серьёзный экономический эффект.

«К примеру, сальдо внутрирегиональной миграции Караганды за 2022 год составило 3,3 тысячи человек. Для шахтёрской столицы с населением в полмиллиона это незначительно. Другой пример – Туркестан, где сальдо миграции за счёт жителей своего региона составило всего лишь 583 человека», – сообщает Finprom.kz.

Наиболее ярко выраженная урбанизация происходила только в Астане и Алматы. Положительное миграционное сальдо в этих мегаполисах наблюдается уже много лет. В 2022 году население столицы увеличилось за счёт 33,8 тысячи казахстанцев из регионов. В Алматы сельские мигранты добавили к общей численности населения города 35,3 тысячи человек.

Что касается межрегиональной миграции, то лишь мегаполисы и Алматинская область в 2022 году имели положительные показатели разницы между приехавшими и уехавшими. У всех остальных регионов миграционное сальдо было отрицательным.

«Это значит, что уезжают из этих территорий больше, чем туда приезжают. Переезды между областями в прошлом году имели два основных направления. Жители южных регионов ехали в ближайшие крупные мегаполисы, Алматы и Шымкент, а граждане северных и центральных областей перемещались в Астану, реже – в Алматы», – уточнили в Finprom.kz.

Самый значительный миграционный отток зафиксировали в Туркестанской области. Его обеспечили переезжающие в Шымкент, Алматы и Алматинскую область. На втором месте оказалась Жамбылская область, чьи жители в 2022 году тоже перебирались в Алматинскую агломерацию. На третьем месте – Жетысуская область, где причиной миграционного оттока стало территориальное отделение. Из этого региона казахстанцы в основном тоже переезжали в Алматы и Алматинскую область.

Изображение Finprom.kz

«Сценарий, по которому идёт процесс урбанизации в Казахстане – это скорее «народный» вариант развития территорий. Люди переезжают туда, где они могли бы улучшить свои жилищные условия, найти более высокооплачиваемую работу. В плане развития рынка труда и социальной инфраструктуры ни регионы, ни мегаполисы не готовы к такой миграции. Тот факт, что урбанизация в Казахстане имеет неконтролируемый характер, ещё год назад признали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК», – сообщает Finprom.kz.

Ситуация на рынке труда, судя по прогнозам аналитиков Центра развития трудовых ресурсов РК, в пределах 2023-2030 годов и далее будет соответствовать существующему негативному сценарию. Ожидается, что на севере и востоке страны будет наименьший спрос на рабочую силу. Больше всего вариантов для трудоустройства предложат Астана, Алматы и Шымкент.

По прогнозам Минтруда, при сохранении существующих тенденций население северных областей Казахстана к 2050 году сократится в общей сложности на 600 тысяч человек. Численность проживающих на юге (без учёта Алматы и Шымкента) вырастет на 1,6 млн граждан. В итоге плотность населения в южных регионах будет в четыре раза выше, чем в северных.

К 2050 году население Астаны, Шымкента и Мангистауской области вырастет в два раза по сравнению с 2022 годом. Число жителей Абайской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей сократится.

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