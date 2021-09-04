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Прогноз на стабилизацию рынка дизельного топлива

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Как отмечает Ерлан Жаукин, в свете всех ожиданий и прогнозов о возможном ухудшении в сентябре ситуации на рынке дизельного топлива уполномоченными органами рассматривается возможность переноса сроков планового ремонта Павлодарского НХЗ на 2022 год.

Сроки ремонта уже передвинуты с 24 сентября на начало октября, что позволяет более оптимистично смотреть на текущий месяц. По крайней мере, сейчас можно утверждать, что в сентябре дизеля на внутреннем рынке хватит. Что будет дальше? — отмечает он.

Касательно возможности переноса планового ремонта на 2022 год, то ждем решений и заключений завода и его акционеров.

Эта мера однозначно решит существующие ожидания и исключит риски дефицита топлива. Сможет ли технологическое оборудование ПНХЗ безаварийно пройти осенне-зимний период? — написал Жаукин.

Но, тем не менее, гораздо эффективнее предупредить пожар, нежели тушить его всеми силами и средствами.

Вопрос рыночного ценообразования на ГСМ в Казахстане остается открытым. Перетоки топлива в приграничных районах остаются актуальной проблемой. До той поры, пока не будет решен вопрос повышения цен внутри страны, тушение пожара так и останется единственным решением исключения рисков дефицита, — заключил эксперт.

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