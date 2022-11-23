Прогноз не оправдался: в Казахстане рассчитывали заработать на хлопке, но богатый урожай оказался никому не нужным

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании правительства рассказал, что в этом году фермеры увеличили объёмы выращивания хлопчатника.

Но прогнозы по ценам не оправдались, а спрос на продукт упал, передает informburo.kz

Площади посевов хлопчатника составила 126 тысяч га – на 16 тысяч га больше, чем в прошлом году.

«Этому способствовала высокая закупочная цена – 350 тысяч тенге за тонну хлопка-сырца в 2021 году, которая была на 220 тысяч тенге больше, чем в 2020 году. Однако прогноз бизнеса по ценам на хлопок-сырец не оправдался. Мировые цены на хлопок снизились из-за уменьшения спроса со стороны импортёров», – сказал глава Минсельхоза.

Чтобы решить проблему, Минсельхоз предложил определять прогнозную площадь посева исходя из возможностей его дальнейшего сбыта, прогнозов по водообеспеченности региона. По словам Ербола Карашукеева, необходимо развивать переработку хлопка-волокна в Казахстане, в том числе с привлечением иностранных компаний.

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