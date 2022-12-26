Прогноз от экспертов: каким будет курс тенге в 2023 году и от чего он зависит

Что будет происходить с тенге в следующем году, сможет ли в итоге финансовый регулятор снизить инфляцию и от чего она будет зависеть, узнал у экспертов zakon.kz.

В следующем году средний курс по паре доллар/тенге будет колебаться в коридоре 470-480 тенге за доллар. Связано это прежде всего с высоким уровнем инфляции, которая, как считают эксперты, сохранится на уровне 14-16%, а также с ценами на нефть и с ситуацией на глобальной мировой политической арене.

«Мы видим, насколько нестабильна ситуация в России, есть и военные действия в Украине, и в целом очень серьезные изменения, связанные как с санкциями, так и с внутренней ситуацией в России. Поэтому здесь, учитывая нашу открытую границу с Россией и свободную торговлю, влияние курса рубля по отношению к другим ключевым валютам, таким как доллар и евро, на тенге будет высоким. Это всегда так было и это, наверное, самый ключевой фактор, который нужно анализировать при прогнозировании курса тенге», – говорит Дармен Садвакасов, управляющий партнер Dasco Consulting Group.

Курс тенге зависит от текущего счета платежного баланса Казахстана, а текущий счет за 2022 год у нас положительный, поэтому тенге будет стабильно стоять на уровне 470-480, отмечает в свою очередь экономист, профессор Казахского университета технологий и бизнеса Сапарбай Жубаев.

«Возможны какие-то изменения, но не более 490 тенге за доллар. Текущий счет платежного баланса в первую очередь зависит от торгового баланса, а он положительный. У нас экспорт составляет 62-65 млрд долларов, а импорт ожидаемый – 42-45 млрд долларов. Эта тенденция продолжится, полагаю, и в 2023 году», – говорит Сапарбай Жубаев.

Эксперт также обращает внимание на влияние курса рубля на тенге. В мае-апреле Центробанк России серьезно укрепил свою валюту до курса 59-60 рублей за доллар.

«Это оказалось не очень хорошо для российской экономики, потому что экспорт из России стал дороже и Казахстан стал импортировать из России меньше товаров. Сейчас наши соседи принимают меры, теперь один доллар стоит 69-70 рублей. Это нормальный и стабильный курс для российского рубля, который поддерживает и наш тенге. При таких условиях курс тенге будет стабильным, если не случится что-то шоковое в геополитике и с ценами на сырье. Все ожидания пока стабильны», – прогнозирует Сапарбай Жубаев.

В своих прогнозах по курсу тенге эксперт международной брокерской группы Tickmill Арман Бейсембаев опирается на бюджетные параметры.

«В бюджет на следующий год заложены ожидания средней цены на нефть в районе 80 долларов и средний курс по 480. Можно ожидать, что в среднем по году, при прочих равных условиях, если не случится каких-то внешних или внутренних шоков, курс сложится вокруг этой отметки», – говорит Арман Бейсембаев.

Нефть – ключевой фактор

Еще один ключевой фактор, влияющий на курс нацвалюты – это цена на нефть.

«Сейчас цена на нефть складывается на уровне 70-80 долларов за баррель. Думаю, что с прогнозом тенге сейчас будет сложно давать какие-то конкретные цифры, но, по моим оценкам, рисков высоких колебаний не будет и курс тенге будет колебаться в относительно узком коридоре, вокруг текущего курса», – отмечает Дармен Садвакасов.

Аналогичный прогноз дает и экономист Сапарбай Жубаев, полагающий, что если в следующем году не произойдет никаких катаклизмов, то цена на нефть будет стабильной.

«Цена на нефть будет примерно 70-80 долларов за баррель. Это очень хороший показатель для экономики как Казахстана, так и России. Если не будет других изменений, то у нас курс, зависимый от нефти, будет стабильным», – говорит экономист.

Инфляционные ожидания

В Казахстане за снижение инфляции отвечает не только Нацбанк как финансовый регулятор. В других странах денежно-кредитная политика, за которую отвечают центробанки, является главным инструментом, и они борются с инфляцией своим набором инструментов, ключевой из которых обычно повышение учетной и базовой ставки. За счет чего сокращается денежная масса и изымаются деньги из общего оборота. Товаров остается столько же, а денег в экономике меньше, и понятно, что цены начинают снижаться. В случае с Казахстаном ситуация другая, потому что у нас товары в большей массе, в основном бытовые, не производятся. Таким образом, фактически Казахстан вместе с товарами импортирует и инфляцию.

«Экспорт составляют сырьевые товары и товары нижних переделов, и в общем объеме экспорта это 90%. А импортируются уже готовые, обработанные товары. И в этих условиях мы инфляцию импортируем. Цены на импортируемую продукцию повышаются быстрее, чем на экспортируемую. И в этих условиях задача состоит не только перед финансовым регулятором, который сейчас поднял ставку и пытается воздействовать через монетарный способ, но и перед правительством. Президент недавно эту задачу поручил премьер-министру. Эта задача очень непростая, так как структура казахстанской экономики остается простой как по оценкам международных институтов, так и в целом по структуре экономики», – отмечает Дармен Садвакасов.

По его словам, доля обрабатывающей промышленности так и не поднялась, несмотря на реализуемые и уже запущенные программы индустриального развития. В этих условиях сейчас перед правительством стоит очень сложная задача, учитывая нашу торговую открытость, участие в Евразийском союзе и в ВТО. В таких условиях быстрых побед ждать не приходится, тем более, учитывая сложившуюся ситуацию в мире в связи с событиями в Украине.

«Думаю, что инфляция будет бичом нашей экономики ближайший год. Будем наблюдать за теми событиями в мире, которые влияют на курс тенге и инфляцию. Посмотрим на действия правительства и национального банка, увидим их координацию, которая всегда была недостаточной», – резюмирует Дармен Садвакасов.

По мнению Армана Бейсембаева, текущая инфляция не носит монетарный характер, а связана с иными экономическими причинами, в том числе с проинфляционной политикой правительства, на которую Нацбанк своими инструментами напрямую никак повлиять не может.

«Поэтому эффект от жесткой ДКП весьма ограниченный сейчас и будет оставаться таковым и дальше. Другой вопрос в том, что инфляционная ситуация в мире сейчас, судя по всему, постепенно смягчается и есть надежды на ее стабилизацию и снижение ее темпов в следующем году. Это положительно скажется и на нашей инфляции, темпы которой в следующем году также, вероятно, будут снижаться», – говорит Арман Бейсембаев.

Сапарбай Жубаев, в свою очередь, отмечает, что у Нацбанка есть полный набор инструментов – базовая ставка, резервные нормы, выпуск облигаций и нот и валютное регулирование, позволяющие снизить инфляцию до 14-16%.

«В 2022 году хотели увеличить наш ВВП на 4%, но январские события не дали нам достичь такой цели. Повышение прибыли было всего 2%. С 2020 года население станы увеличилось на 4,5%, поэтому мы увеличили массу денег, выплаты у бюджетников и социально уязвимых слоев увеличили, поэтому уровень инфляции получился выше, чем ожидали. Думаю, в следующем году инфляция будет на уровне 14-16%, если наш Национальный банк и дальше будет придерживаться таких же радикальных мер и жесткой политики – высокая базовая ставка, которая сегодня составляет 16,5. Предполагаю, что на следующий год базовая ставка будет снижаться до 14%. И инфляция тоже будет снижаться. Но в то же время на инфляцию влияет очень много факторов, в том числе и импортируемая инфляция. Если наша внутренняя инфляция будет 10-12%, а импортируемая 4-6%, то в итоге получим порядка 20%, что сейчас мы собственно и наблюдаем», – говорит Сапарбай Жубаев.

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