В течение дня по области сохранится переменная облачность. На западе, севере и востоке ожидается туман, ветер юго-западный 9–14 м/с.

Ночью температура опустится до 0…−5 °С, днём потеплеет до +3…+8 °С. К концу дня на севере области пройдут небольшие осадки — дождь и снег.

Костанай: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 7–12 м/с. Температура: ночью −1…−3 °С, днём +4…+6 °С.