Прогноз по курсу нацвалюты пересмотрели в правительстве

На заседании правительства озвучили прогноз по стоимости доллара и барреля нефти в 2021 году, который будет использоваться для корректировки госбюджета в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Реальный рост ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 3,1 процента, цена на нефть — на уровне 50 долларов за баррель, курс национальной валюты 425 тенге за доллар«, — заявил премьер-министр Аскар Мамин.

Иргалиев уточнил, что прогноз макропоказателей изменился с учетом роста экономики страны, положительных тенденций на рынке нефти и улучшения ожиданий по росту мировой экономики.

«Темп роста ВВП улучшился с минус 4,5 процента в январе до минус 1,6 процента по итогам первого квартала. Средняя цена на нефть с начала года составила 61 доллар за баррель. При этом прогнозы Международной финансовой организации (МФО) на 2021 год по цене на нефть варьируются от 44 до 67 долларов за баррель. В этой связи, при уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 50 долларов за баррель«, — пояснил Иргалиев.

По его словам, Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики от 1,6 до 5 процентов в зависимости от эффективности проведения вакцинации. Поэтому МНЭ Казахстана также улучшило прогноз роста экономики страны с 2,8 до 3,1 процента. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 77,8 триллиона тенге.

Инфляция сохранена в ранее утвержденном коридоре 4-6 процента.

«На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год. Доходы республиканского бюджета в 2021 году оцениваются в объеме 7,2 триллиона тенге, что на 279 миллиардов тенге выше утвержденного плана. Гарантированный трансферт из Нацфонда не меняется и сохранен в размере 2,7 триллиона тенге. Целевой трансферт из Нацфонда увеличен с 1 до 1,85 триллиона тенге. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 15,3 триллиона тенге с увеличением на 1,2 триллиона тенге относительно утвержденного показателя. Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5 процента к ВВП», — рассказал министр.

Премьер-министр Аскар Мамин уточнил, что основными направлениями расходов уточненного бюджета на 2021 год являются обеспечение реализации программы партии Nur Otan и послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.

Кроме того, расходы направлены на финансирование мероприятий по борьбе с пандемией и модернизацию системы здравоохранения, а также на стимулирование реального сектора экономики.

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