По информации пресс-службы Казгидромета, осеннее увлажнение почвы наблюдалось больше нормы в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской областях, в областях Ұлытау и Жетісу, также на большей части области Абай. В пределах нормы на больших частях Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей.

Ниже нормы – на западе Атырауской области, на большей части Северо-Казахстанской области, северная половина

Актюбинской области, на севере и на юге Восточно-Казахстанской области и области Абай, Западно-Казахстанская и

Костанайская области, также на юге Мангистауской области.

«Промерзание почвы отмечается на большей части страны, талая почва сохраняется в отдельных пунктах на юге

Казахстана, на юго-востоке началось оттаивание верхнего слоя почвы. Максимальное промерзание отмечается на северо-западе, северо-востоке и в центре страны — это в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской промерзание местами более 150 см, в Карагандинской до 143 см. В прошлом году максимальная глубина промерзания отмечалась в Павлодарской области и достигала 218 см.», — сообщила пресс-служба Казгидромета.

Анализируя показатели осеннего увлажнения почвы, величины выпавших осадков за холодный период, глубину промерзания почвы, наличие ледяной корки на поверхности почвы, а также ледовые режимы рек дана оценка паводко-опасных регионов.

С повышенными рисками — это Восточно-Казахстанская, Абайская, Карагандинская, Улытауская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Актюбинская области.

Регионы со средними рисками — это Алматинская, Жетісу, Жамбылская, ЗападноКазахстанская и Атырауская области.

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