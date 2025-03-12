USD 488.53 EUR 531.91 RUB 5.68

Прогноз по паводку выпустил Казгидромет

— Сегодня, 10:48
Изображение для новости: Прогноз по паводку выпустил Казгидромет

Фото пресс-службы акимата Костанайской области

По информации пресс-службы Казгидромета, осеннее увлажнение почвы наблюдалось больше нормы в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской областях, в областях Ұлытау и Жетісу, также на большей части области Абай. В пределах нормы на больших частях Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей.

Ниже нормы – на западе Атырауской области, на большей части Северо-Казахстанской области, северная половина
Актюбинской области, на севере и на юге Восточно-Казахстанской области и области Абай, Западно-Казахстанская и
Костанайская области, также на юге Мангистауской области.

«Промерзание почвы отмечается на большей части страны, талая почва сохраняется в отдельных пунктах на юге
Казахстана, на юго-востоке началось оттаивание верхнего слоя почвы. Максимальное промерзание отмечается на северо-западе, северо-востоке и в центре страны — это в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской промерзание местами более 150 см, в Карагандинской до 143 см. В прошлом году максимальная глубина промерзания отмечалась в Павлодарской области и достигала 218 см.», — сообщила пресс-служба Казгидромета.

Анализируя показатели осеннего увлажнения почвы, величины выпавших осадков за холодный период, глубину промерзания почвы, наличие ледяной корки на поверхности почвы, а также ледовые режимы рек дана оценка паводко-опасных регионов.

С повышенными рисками — это Восточно-Казахстанская, Абайская, Карагандинская, Улытауская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Актюбинская области.

Регионы со средними рисками — это Алматинская, Жетісу, Жамбылская, ЗападноКазахстанская и Атырауская области.



Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Теги: