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Прогноз по размеру пенсии на 2025 год озвучила глава Минтруда

Фотография для новости Прогноз по размеру пенсии на 2025 год озвучила глава Минтруда

Фото alau.kz

Прогноз по размеру базовой пенсии на 2025 год озвучила министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как изменится размер пенсий в Казахстане в следующем году? Главу Минтруда спросили об этом на брифинге.

«Сегодня средний размер базовой пенсионной выплаты составляет порядка 42 тысяч тенге. По прогнозам, с индексацией со следующего года будет порядка 44 тысяч. Средний размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты сегодня составляет порядка 152 тысяч, максимально 197 тысяч тенге. С учетом индексации эти все показатели будут повышены», — ответила Светлана Жакупова.

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