Прогноз по размеру пенсии на 2025 год озвучила глава Минтруда

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Прогноз по размеру базовой пенсии на 2025 год озвучила министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как изменится размер пенсий в Казахстане в следующем году? Главу Минтруда спросили об этом на брифинге.
«Сегодня средний размер базовой пенсионной выплаты составляет порядка 42 тысяч тенге. По прогнозам, с индексацией со следующего года будет порядка 44 тысяч. Средний размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты сегодня составляет порядка 152 тысяч, максимально 197 тысяч тенге. С учетом индексации эти все показатели будут повышены», — ответила Светлана Жакупова.
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