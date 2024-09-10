Прогноз по размеру пенсии на 2025 год озвучила глава Минтруда

«Сегодня средний размер базовой пенсионной выплаты составляет порядка 42 тысяч тенге. По прогнозам, с индексацией со следующего года будет порядка 44 тысяч. Средний размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты сегодня составляет порядка 152 тысяч, максимально 197 тысяч тенге. С учетом индексации эти все показатели будут повышены», — ответила Светлана Жакупова.