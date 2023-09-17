Прогноз: подорожает ли недвижимость в Казахстане до конца 2023 года

Что влияло на формирование цен на рынке жилья летом, что будет происходить с рынком и подорожает ли недвижимость в Казахстане до конца 2023 года, рассказали эксперты по недвижимости Zakon.kz.

Что происходило с ценами на недвижимость в начале года?

Согласно данным статистики, в начале года цены на недвижимость в Казахстане продолжили рост, наблюдавшийся в 2022 году. Однако уже к маю цены за квадратный метр снизились.

«Каждый новый месяц по сравнению с предыдущим происходило снижение. Цифры менялись от минус 0,1 до минус 1,7%. А это подтверждение того, что рынок стагнирует и цена медленно, но верно идет вниз», — сказала Нина Лукьяненко, советник президента Саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана.

По словам президента Саморегулируемой Ассоциации риелторов Казахстана Александра Пака, в регионах Казахстана в июле и июне было не просто падение, а резкое сжимание цен. По словам эксперта, ключевым фактором, который оказывал воздействие на ценообразование на рынке, была инфляция.

Факторы влияния и поведение цен

Помимо инфляции, цены формировались за счет спроса внутри страны, а также внешних факторов, говорит главный специалист по недвижимости агентства Nelina.kz Александр Бикетов.

По его словам, благодаря инфляции ежегодный рост цен на рынке недвижимости составляет в среднем 10-13%. Весьма существенно на рынок в последние два года влияло активное использование пенсионных накоплений. Однако в этом году их воздействие слабеет.

Пандемия и события в Украине, которых никто не ожидал, также подстегнули удорожание недвижимости в Казахстане в течение последних лет. Все эти факторы остаются важными для динамики цен и сейчас.

«Влиять на стоимость недвижимости будет и повышение цен на строительные и отделочные материалы. Причин для снижения цен на недвижимость, по крайней мере, в Алматы и Астане, при сохранении текущего спроса я не вижу», — говорит Александр Бикетов.

В свою очередь Александр Пак полагает, что рост цен на недвижимость в Алматы и Астане будет находиться в пределах инфляции, и опасаться скачкообразного роста в текущей ситуации не приходится. Эксперт считает, что цены, как и рынок, до конца года будут стабильными. Однако, что касается новостроек, то они априори не могут и не будут падать в цене, поскольку вероятно дальнейшее удорожание стройматериалов с учетом текущей инфляции.

«Если вы встретите предложения по новостройке, знайте, что это очень рискованные покупки, потому что застройщик — это коммерческая организация, цель которой – получать прибыль. Поэтому предлагаемые порой большие скидки должны насторожить, есть вероятность того, что застройщик вообще не собирается заканчивать строительство», — отметил Александр Пак

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что количество сделок до конца года также может оставаться стабильным на уровне 33-36 тысяч в месяц. При этом Нина Лукьяненко уверена, что возможны малозначительные колебания цен, которые будут зависеть от темпов инфляции в стране и новых механизмов со стороны государства, направленных на подержание рынка.

Как видно на графике ниже, фактическая цена в текущем году движется в сторону понижения.

Какое жилье больше пользуется спросом?

Сегодня практически любое жилье независимо от возраста и класса, рассказывает Нина Лукьяненко, пользуется спросом. Зачастую, по мнению эксперта, недвижимость используют для инвестиционных целей. Оно становится средством сохранения и увеличения активов и может быть использовано для целей сдачи в аренду или дальнейшей перепродажи.

Согласно данным Александра Бикетова, в городе Алматы большинство сделок сейчас приходится на вторичное жилье. При этом спросом пользуются объекты комфорт класса с готовым ремонтом и налаженной инфраструктурой.

«На первичном рынке Алматы большинство объектов сейчас представлены в эконом- классе. После сокращения льготных программ «Отбасы банка» и переключения на партнерские программы напрямую с застройщиками количество сделок по ипотеке сократилось в два раза. К примеру, сейчас доля ипотечных сделок в нашем портфеле составляет 20%», — сказал Александр Бикетов.

Александр Пак также отмечает, что со стороны казахстанцев возросла потребность во вторичном жилье эконом-класса, а квартиры и дома класса бизнес и комфорт для большинства жителей республики остаются недоступными.

По данным эксперта, на ипотечные программы приходится 80% сделок, в то время как льготные государственные программы фактически не будут влиять на общую динамику цен на жилье, так как их количество в общем объеме сделок незначительно.

Таким образом, эксперты заключили, что в целом по рынку цены на жилье в ближайшей перспективе заметно дорожать не будут.

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