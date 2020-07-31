Прогноз погода 1 августа в Костанайской области

По данным синоптиков, 1 августа в Костанайской области ожидается переменная облачность. Ночью местами дождь, гроза.
Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20. Температура воздуха ночью +15…20 градусов, днем +27…+32, на юге области +35 градусов.
В Костанае переменная облачность, без осадков.
Ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32.
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COVID-2019 в Казахстане
89078 - зарегистрированно
59517 - выздоровевших
793 - летальных случаев
2615 - в Костанайской области