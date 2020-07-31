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Прогноз погода 1 августа в Костанайской области

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По данным синоптиков, 1 августа в Костанайской области ожидается переменная облачность. Ночью местами дождь, гроза.

Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20. Температура воздуха ночью +15…20 градусов, днем +27…+32, на юге области +35 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков.

Ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32.

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