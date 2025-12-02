В ближайшие сутки на западе, севере и востоке региона ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Местами сохранится туман и гололёд.

Ветер западный, северо-западный 7–12 м/с.

Температура воздуха в целом по области — от −2 до +3 °C; на юге и востоке ночью возможно понижение до −5 °C, днём — от −2 до +3 °C.

В областном центре — облачно, возможны небольшие осадки, в основном снег, туман и гололёд. Ветер западный, северо-западный 2–7 м/с.

Температура: ночью 0…−2 °C, днём 0…+2 °C.

Абонентов Костаная переведут на водосчётчики с передачей данных В соответствии с обновлённым Водным кодексом Казахстана приборы учёта горячего и холодного водоснабжения с дистанционной...

Была погоня. Водитель погиб в ДТП в Костанайской области 1 декабря внимание сотрудников патрульной полиции привлек автомобиль ВАЗ-21093, создавший опасные манёвры на дороге и...