Прогноз погоды в Костанае и области 3 декабря

— Сегодня, 16:58
Изображение для новости: Прогноз погоды в Костанае и области 3 декабря

В ближайшие сутки на западе, севере и востоке региона ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Местами сохранится туман и гололёд.

Ветер западный, северо-западный 7–12 м/с.

Температура воздуха в целом по области — от −2 до +3 °C; на юге и востоке ночью возможно понижение до −5 °C, днём — от −2 до +3 °C.

В областном центре — облачно, возможны небольшие осадки, в основном снег, туман и гололёд. Ветер западный, северо-западный 2–7 м/с.

Температура: ночью 0…−2 °C, днём 0…+2 °C.



