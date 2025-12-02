В ближайшие сутки на западе, севере и востоке региона ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Местами сохранится туман и гололёд.
Ветер западный, северо-западный 7–12 м/с.
Температура воздуха в целом по области — от −2 до +3 °C; на юге и востоке ночью возможно понижение до −5 °C, днём — от −2 до +3 °C.
В областном центре — облачно, возможны небольшие осадки, в основном снег, туман и гололёд. Ветер западный, северо-западный 2–7 м/с.
Температура: ночью 0…−2 °C, днём 0…+2 °C.
Строят дома — забывают гидранты: в УЧС просят обратить особое внимание
Была погоня. Водитель погиб в ДТП в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.